Einkaufen täglich von 6 Uhr bis Mitternacht, abkassieren müssen die Kunden überwiegend in Eigenregie. Unter dem Namen „Der neue Laden“ haben Heinz Colligs und Bruno Germann vor rund einem Jahr den Dorfladen in Hoßkirch wieder eröffnet. Das Konzept scheint so langsam aufzugehen.

Schon kurz nach der Eröffnung hatten die neuen Betreiber mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Die Software der Selbstbedienkasse lief nicht stabil. „Die Hersteller waren nicht wirklich darauf eingestellt, dass es überwiegend gar keinen Service vor Ort gibt, der sich um ein technisches Problem kümmert“, erläutert Colligs. So musste improvisiert und nebenbei ein besseres System gesucht werden.

Seit Juni steht die neue Software und zusätzlich haben die Kunden die Wahl zwischen Zahlung mit Karte oder Bargeld. Der Kassenautomat gibt passend das Wechselgeld raus. Das neue System kommt gut an: Von Juni bis Oktober verteilte sich der Umsatz zu 68 Prozent auf Barzahlung, 32 Prozent zahlten mit Karte.

Alterskontrolle bei Alkohol

Neu ist im Laden auch der Verkauf alkoholischer Getränke, ohne dass Jugendliche Zugang dazu haben. Dafür ist an einem Kartenlesegerät die Ausweiskontrolle erforderlich, um einen separaten Bereich zu öffnen.

An den Waren lassen sich oft gewisse Noteinkäufe ablesen. Bruno Germann

Vom Fläschchen Wein über die Tiefkühlpizza bis zum Klopapier: „An den Waren lassen sich oft gewisse Noteinkäufe ablesen. Das zeigt sich vor allem Sonntag, unserem umsatzstärksten Tag“, sagt Germann. Da die Preise im Dorfladen deutlich unter dem von Tankstellen seien, könne sich eine Fahrt nach Hoßkirch lohnen. Im Sommer habe es bis zu 200 Kunden pro Tag gegeben. Der Laden profitiere auch von der Nähe zum See und den Campern, die sich gerne mit Frühstück und Lebensmitteln eindeckten.

Personal ist vormittags da

Im Dorfladen ist montags bis freitags von 6 bis 12 Uhr Personal für Fragen der Kunden und den Verkauf an der Theke, danach und am Wochenende sind die Kunden allein. „Morgens kommen vor allem Handwerker, um sich mit Essen für den Tag einzudecken“, sagt Karl-Otto Brauchle, der den Dorfladen früher selber betrieben hat und nun einer von drei Mitarbeitern ist.

Neben dem Verkauf der frischen Speisen räumt das Team auch die neue Ware ein, sorgt für Sauberkeit oder hilft bei Fragen weiter. „Anfangs haben sich viele Kunden den Ablauf an der Selbstbedienkasse mehrmals zeigen lassen, bevor sie sich alleine getraut haben. Das hat sich nun bewährt. Das Geheimnis des Ladens ohne Personal ist also das Personal“, sagt Colligs mit einem Schmunzeln.

Videokamera entlarvt Diebe

Zwar gab es auch schon Diebstahl, der vermutlich während der Zeit ohne Personal verlockend ist. Aber durch die Videoüberwachung im Laden konnten die Diebe entlarvt werden.

Unser Wissen geben wir bei Bedarf gerne weiter. Heinz Colligs

Nach einem Jahr Betrieb und ersten Verbesserungen wissen Colligs und Germann aber auch, woran sie noch arbeiten wollen. „Das Konzept an sich funktioniert, aber wir müssen vom Durchgangsverkehr mehr Kundschaft gewinnen und arbeiten an der schwarzen Null“, sagt Colligs.

Um mehr Service zu bieten, soll es neben dem Laden ein WC geben ‐ für Kunden ab einem gewissen Einkaufsbetrag kostenlos, andere müssen zahlen. Auch das Kassensystem wollen sie weiter optimieren, um die Bedienung noch einfacher zu machen. Eins wollen die Betreiber aber nicht: weitere Standorte eröffnen. „Wir wurden angefragt, aber es ergibt für uns nur Sinn, weil wir vor Ort wohnen. Aber unser Wissen geben wir bei Bedarf gerne weiter“, sagt Colligs.

Anfang Dezember wird das einjährige Bestehen gefeiert. Vom 2. bis 6. Dezember ist bis 18 Uhr Personal vom Dorfladen-Team anwesend. Am Sonntag, 3. Dezember, gibt es von 14 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen, am Mittwoch, 6. Dezember, beteiligt sich der Laden um 18 Uhr an der Aktion Adventsfenster.