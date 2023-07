Hospizbegleitung ins Bewusstsein rücken

Die Hospizgruppe Bad Waldsee musste bei ihrer Hauptversammlung auf eine schwierige Zeit in der Begleitung zurückblicken. Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen hatten für gefährdete Menschen starke Einschränkungen bedeutet. Aktuell können die engagierten und gut ausgebildeten Ehrenamtlichen die Patienten aber ungehindert begleiten. So steht die Hospizgruppe jetzt wieder Menschen in allen Pflegeeinrichtungen in der Stadt und auch zu Hause bei. Es ist wichtig, Angehörigen und Pflegepersonal die Möglichkeit einer frühzeitigen Begleitung bewusst zu machen. Eine besondere Freude waren bei der Hauptversammlung die Ehrungen der langjährigen Hospizbegleiterinnen durch den Vorsitzenden Christian Schramm. Für 10 Jahre wurden geehrt: Ramona Endres, Judith Fischer, Christel Gekle, Ulrike Ulmer, für 15 Jahre: Maria Baumann, Schwester Regina Starzmann, Brigitte Walter und für 20 Jahre Maria Bertele. Ein schöner Anlass auf der harmonischen Hauptversammlung.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.