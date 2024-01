Volker Restle ehrt engagierte Bürger

Mit der Ehrennadel der Gemeinde Horgenzell hat Bürgermeister Volker Restle beim Neujahrsempfang Frank Brielmaier geehrt. Brielmaier hat sich seit 1988 im Vorstand des Musikvereins Wilhelmskirch engagiert, von 2005 bis 2023 war er dessen Vorsitzender.

Diese Aufgabe habe er „mit unermüdlicher Stärke, Willenskraft und beachtlichen Aktivitäten“ bewältigt, lobte der Bürgermeister. Unter den Musikern sei er der „Highländer“, erklärt Restle. Denn bei den oberschwäbischen Highländgames in Wilhelmskirch sei Brielmaier ganz vorn mit dabei.

Aktiv beigetragen habe er auch zur musikalischen Weiterentwicklung des Vereins von der Mittel- zur Oberstufe. In der Gemeinschaftsschule Horgenzell habe Brielmaier sich mit großem Engagement für die Schaffung einer Bläserklasse eingesetzt. Der Bürgermeister lobt Brielmaiers „besondere Leistungen für das Gemeinwohl“.

Für ihr langjähriges Engagement im Sportverein hat Volker Restle Josy Heilig und Gudrun Rohs geehrt. Beide sind in der Gemeinde bekannt als die Gesichter der Abteilung Breitensport. Josy Heilig ist seit 20 Jahren die Hauptverantwortliche für den Breitensport. Beide zusammen organisieren die Sportkurse und noch einiges mehr. Gudrun Rohs kümmert sich im Verein zusätzlich um die Betreuung der Kinder. Sechs Jahre war sie im Vereinsvorstand. Josy Heilig betreut das Kinderturnen. Beide koordinieren auch die Kooperation mit der Schule. Wie die beiden sich ehrenamtlich einbringen, verdiene großen Respekt, sagte Bürgermeister Restle.

Sechs Mitglieder aus Ortschafts- und Gemeinderat haben ebenfalls eine Ehrung von ihm erhalten: Sylvia Eberle und Jürgen Kaiser für zehn Jahre im Gemeinderat, Sylvia Engstler für 20 Jahre im Ortschaftsrat, Doris Metzger für 20 Jahre in Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie Berthold Schwarz und Wilhelm Längle für 30 Jahre in Ortschafts- und Gemeinderat. Ihnen allen hat Restle Urkunde und Stele des Gemeindetags Baden-Württemberg überreicht als Anerkennung für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in den Gremien.