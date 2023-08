Viel Lob für den SV Horgenzell

Das 50–jährige Bestehen des Fußball–B-Ligisten SV Horgenzell ist in diesem Jahr gebührend mit der Ausrichtung des Schussenpokals gefeiert worden. Dank und Lob gab es von allen Seiten.

Sieben Tage, 15 Mannschaften, 350 zahlende Zuschauer am Finaltag: Der Schussenpokal, der in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 1994 vom SV Horgenzell ausgerichtet wurde, war ein klassisches Vorbereitungsturnier für die teilnehmenden Vereine. Der diesjährige Sieger vom Schussenpokal ist der SV Baindt. Somit konnte Baindt den heiß umkämpften Pokal zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte für sich gewinnen. Mit einem 1:0 im Endspiel gegen den SV Vogt sicherten sich die Fußballer aus Baindt den Wanderpokal, der vom Landkreis Ravensburg gestiftet ist. Platz drei konnte sich die SG Aulendorf im Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten SV Mochenwangen sichern.

Der Aufwand hat sich gelohnt

Von den teilnehmenden Clubs und beteiligten Personen gab es Anerkennung. Volker Restle, Horgenzells Bürgermeister und Lokalmatador, lobte im Anschluss „seine“ Sportfunktionäre und Sportler und bedankte sich für schöne Fußballtage. „Rückblickend bleibt uns eine Woche, in welcher wir sehr viele Sportler sowie auch Zuschauer auf dem Sportplatz in Horgenzell begrüßen durften. Auch im Nachhinein war es, so auch die Rückmeldungen, eine top Woche“, bilanzierten Florian Fischer und Simon Schmid, die Fußball–Abteilungsleiter beim SV Horgenzell. „Wettertechnisch hatten wir allerlei Wechsel drin. Von den Spielern und den Zuschauern haben wir sehr viel positives Feedback bekommen, was schön zu hören war. Da hat sich der viele Aufwand davor und auch in der Woche auf jeden Fall gelohnt.“

So waren auch Turnierleiter Markus Ulm zufrieden, der Gründungsvorsitzende beim SV Horgenzell. Horst Maier blickte stolz auf sein Mit–Erschaffenes. Landrat Harald Sievers übernahm die Siegerehrung und die Pokalübergabe. Und der Koordinator Roland Haug lobte die Tradition des Schussenpokals, der 2024 beim dann 60 Jahre alten FV Molpertshaus fortgesetzt wird.