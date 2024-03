TWS Netz behält Verantwortung für Gasnetz

Die TWS Netz GmbH ist auch für die nächsten 20 Jahre für die Gasinfrastruktur auf der Gemarkung der Gemeinde Horgenzell verantwortlich. Die Vertragspartner beider Parteien haben die entsprechenden Papiere unterzeichnet. Das geht aus einer Pressemitteilung der TWS hervor.

Die vorhandene Gasinfrastruktur werde auch in Zukunft eine wichtige Rolle für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft spielen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Durch das Erdgasnetz kann auch Bio-Erdgas transportiert werden. Und es kann als Speichermedium dienen zum Beispiel für Wasserstoff, wodurch das Naturangebot an Sonnen- und Windenergie besser ausgenutzt werden kann“, erklärt Helmut Hertle, Geschäftsführer der TWS Netz.