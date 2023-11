Trotz Uran im Wasser: Horgenzell reaktiviert abgehängte Quellen

Der Klimawandel bringt immer mehr trocken-heiße Sommer, viele Quellen liefern zeitweise weniger Wasser. Zugleich sorgen wachsende Bevölkerungszahlen und die Bewässerung im Obst- und Gemüsebau für steigenden Bedarf. Deshalb sollen in der Gemeinde Horgenzell zwei Quellen wieder genutzt werden: Die eine ging vor mehr als 20 Jahren wegen Trübung vom Netz, die andere vor rund sechs Jahren wegen Radioaktivität.

„Betreten der Baustelle verboten“ heißt es sonst immer auf gelben Schildern. Kürzlich war der Bauzaun geöffnet und die Bevölkerung eingeladen, die Baustelle für die Neufassung der Quelle Schlotten bei Horgenzell-Zogenweiler zu besichtigen. „Das sind ja gewaltige Erdbewegungen“, sagt eine Besucherin. „Ich hab’s sonst immer nur von der Straße aus gesehen, da kann man nicht so viel erkennen.“

Neue Wasserleitung wird gebaut

Tatsächlich ist der Boden im Halbkreis abgegraben wie für ein Amphitheater oder einen mächtigen Trichter. An der Hangkante verläuft eine Ringleitung, die über viele Pumplanzen das Wasser aus dem Erdreich zieht. „So können wir feststellen, an welcher Stelle das meiste Wasser ankommt“, erklärt Bürgermeister Volker Restle. Insgesamt rechnet er mit drei bis fünf Liter Wasser pro Sekunde.

Dann deutet er nach unten: Spundwände begrenzen einen großen rechteckigen Schacht. Darin ist die eigentliche Wasserfassung zu sehen. Die Spundwände werden später gezogen und der Schacht mit Kies gefüllt, mit einem Lehmschlag abgedeckt und mit Beton abgedichtet, sagt Restle. Ein Sammelschacht wird zu einer neuen Pumpe in einem kleinen Gebäude weiter unten führen. Von dort wird eine neue Wasserleitung zum Hochbehälter neben dem Neubaugebiet in Zogenweiler gebaut.

Investition von zwei Millionen Euro

Alles in allem rechnet der Bürgermeister mit Baukosten von rund zwei Millionen Euro. Das Regierungspräsidium Tübingen beteiligt sich voraussichtlich mit rund 500.000 Euro Zuschuss. Die verbleibenden Kosten werden über die kommenden 50‐60 Jahre auf den Wasserpreis aufgeschlagen, sagt Restle. Bauherrin in Schlotten ist die Wasserversorgungsgruppe (WVG) Wolketsweiler. Sie hat das Quell-Grundstück kürzlich gekauft.

Ob es rund um die Quelle Einschränkungen für die Landwirtschaft geben werde, will ein Bauer wissen. Ja, man müsse ein Wasserschutzgebiet ausweisen, sagt Bürgermeister Restle. „Das ist ein öffentliches Verfahren, da kann sich jeder äußern.“ Ob das Wasser der neugefassten Quelle dann vor allem als Trinkwasser genutzt wird, fragt ein anderer Mann. „Oder greifen die Landwirte das ab für die Bewässerung?“ „Für Viehtränke oder Bewässerung nehmen die Landwirte das Wasser ganz normal aus dem Netz“, erklärt der Bürgermeister. Für den Fall, dass das Wasser knapp wird, bildet die WVG einen Notverbund mit benachbarten Versorgern.

Spezialfirma kümmert sich um Uran

Was bei Stromausfall passiert, will einer der Besucher wissen. Simon Braig von der Ingenieurgesellschaft Aßfalg Gaspard Partner erklärt: Es gibt zwei mobile Notstromaggregate. „Aber wenn die Pumpe kaputt geht?“, fragt der nächste. „Doppelte Pumpenversorgung haben wir nicht“, gibt Braig zu. „Aber solche Pumpen können wir in drei bis vier Wochen herkriegen.“ So lange werde dann auf Wasser aus anderen Quellen zurückgegriffen.

Die Quelle Schlotten zählt nach den Worten des Ingenieurs zu den „oberflächennahen Quellen“. Standard für solche Quellen sei eine UV-Desinfektion im Hochbehälter. Anders sieht es beim uranhaltigen Wasser der Quelle Locherhof aus. Diese Quelle soll auch bald wieder ans Netz angeschlossen werden. „Ihr Urangehalt lag immer unter dem Grenzwert“, berichtet der Bürgermeister.

Aber die Radioaktivität war in allen Proben über dem Grenzwert.“ Bürgermeister Volker Restle

Deshalb müsse das Uran herausgefiltert und das radioaktive Material von einer Spezialfirma abtransportiert werden.

Arbeiten bis Ostern

Jetzt wird erst einmal die Quelle Schlotten angeschlossen. Die Bauarbeiten sollen bis Ostern fertig sein. Bürgermeister Restle rechnet damit, dass die Quelle im kommenden Sommer ans Netz gehen kann.