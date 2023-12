Mit dem Dorfprojekt „Unser Zogenweiler - auf der Höhe“ im gleichnamigen Horgenzeller Teilort geht es rasant weiter: 87 Menschen haben kürzlich den Verein „Unser Zogenweiler“ gegründet. Im kommenden Jahr soll vor Ort eine Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren starten. In Planung sind außerdem ein Dorfladen und betreutes Wohnen in der Ortsmitte.

Fahrrad- und Wandergruppe, Handarbeitstreff, Viere-Bier oder Mittagstisch für Senioren: Die Aktiven des Quartiersprojekts in Zogenweiler haben bereits einige Veranstaltungen angestoßen, bei denen die Menschen etwas zusammen unternehmen und miteinander ins Gespräch kommen. Jetzt wollen sie noch größere Brötchen backen: Neuestes Projekt ist eine Tagesbetreuung direkt vor Ort.

Dorfplatz und gemischte Wohnkonzepte

Eigentlich ist noch viel mehr geplant: In der Dorfmitte soll ein Bürgerhaus gebaut werden - mit Dorfladen, Café, Tagesbetreuung und Begegnungsräumen im Erdgeschoss sowie einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft im Obergeschoss. Daneben sollen weitere Gebäude entstehen mit Service-Wohnungen, in denen es Unterstützung nach Bedarf gibt. Ein Mix aus verschiedenen Wohnformen soll das Miteinander von Jung und Alt ermöglichen.

Eine Machbarkeitsstudie mit städtebaulichem Entwurf gibt es bereits. Zu dem Konzept gehört ein Dorfplatz zwischen den neuen Gebäuden und der Kirche. Dafür wird vielleicht die Kreisstraße, die Richtung Berg führt, ein Stück nach Norden verlegt. Die gemischten Wohnkonzepte drumrum mit zusammen etwa 30 Wohnungen sollen die Zogenweiler Ortsmitte beleben.

Alter Gasthof soll abgerissen werden

Noch steht ein alter Gasthof der neuen Ortsmitte im Weg. Er gehört bereits der Gemeinde und soll abgerissen werden. Vorher muss jedoch untersucht werden, ob Fledermäuse das alte Gemäuer nutzen. Wenn ja, müssen Ausweichquartiere angeboten werden. Ergebnisse des Fledermaus-Monitorings werden erst nach den Sommerferien 2024 erwartet.

So lange wollen die Aktiven des Dorfprojekts nicht warten. Die Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren wollen sie schon zu Beginn des kommenden Jahres anbieten - in Zusammenarbeit mit der St. Elisabeth-Stiftung. Die Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee stellt eine Fachkraft, das weitere Personal kommt vom Zogenweiler Verein, erklärt Silvia Dorner. Sie ist im Horgenzeller Rathaus für das Projekt zuständig. Bevor es losgehen kann, müssen sich die ehrenamtlichen Helfer zu Alltagsbegleitern ausbilden lassen.

Neues Angebot soll pflegende Angehörige entlasten

Außerdem fehlt noch die Zulassung vom Landratsamt. Wenn sie vorliegt, können die Gäste ihren Aufenthalt in der Tagespflege über die Pflegekasse abrechnen, sagt Dorner. Ihr schwebt vor, zu Beginn vielleicht ein- bis zweimal im Monat zwei bis drei Stunden Betreuung für etwa zehn Personen anzubieten. Langfristig solle es eine verlässliche wöchentliche Betreuung werden zur Entlastung für pflegende Angehörige.

Spätestens für das Betreuungsprojekt ist der neue Verein wichtig - als Ansprechpartner für die St. Elisabeth-Stiftung und für die Gemeinde sowie um das ehrenamtliche Engagement zu organisieren. Außerdem könnten die Bürgerinnen und Bürger über den Verein Fördermittel einwerben, erklärt Petra Müller. Sie und Beate Fäßler sind die Vorsitzenden.

Unterstützt werden sie von Karin Ganal, Regina Trautmann und Rudolf Deifel, die sich in drei Abteilungen um soziale Aktivitäten wie das Mittagessen für Senioren, um Pflege-Themen und um Sportangebote wie Wandern und Radfahren kümmern. Dazu kommen die Beisitzer Andreas Haag, Bernd Lagler und Kurt Maier.

Auch Menschen aus Nachbargemeinden stoßen dazu

87 Mitglieder haben den Verein gemeinsam gegründet, inzwischen sind bereits mehr als 100 Menschen dabei. Der Verein heißt zwar „Unser Zogenweiler“, ist aber offen für Leute von überall her, betont die Vorsitzende Müller. „Zogenweiler ist nur geistiger und aktiver Mittelpunkt.“ Schon bisher seien zu den Veranstaltungen Menschen aus der ganzen Gemeinde und auch aus den Nachbargemeinden Wilhelmsdorf und Fronreute gekommen. „Am Anfang haben viele, die nicht in Zogenweiler wohnen, sich nicht dazu getraut“, berichtet die Vorsitzende Fäßler. „Aber die kommen jetzt auch.“

Stolz sind die Aktiven vom Dorfprojekt darauf, dass ihr Verein sehr viele junge Mitglieder hat. Und dass er mit den anderen Vereinen im Ort sehr gut vernetzt ist. Besonders bewährt hat sich die Zusammenarbeit beim Viere-Bier einmal im Monat: Das organisiert im regelmäßigen Wechsel jeweils einer der Vereine in Zogenweiler. Warum das Viere-Bier so wichtig ist? „Es gibt halt keine Gastronomie bei uns“, erklärt Müller. Da ist das eine Art Stammtisch-Ersatz - zu dem auch die Frauen dazukommen dürfen.“ Und es werde auch Kaffee und Saft getrunken.

Christbaum-Loben und Handykurs

Als nächste kleinere Projekte planen die Vereinsmitglieder Christbaum-Loben, Dorfputzete, Macramee-Abend und einen Handykurs für Senioren. Die Vorsitzende Müller ist zuversichtlich, dass weitere interessante Vorschläge kommen und dass die Bürgerinnen und Bürger noch mit einigen weiteren Talenten überraschen. Ein Schwerpunktthema soll in nächster Zeit die Jugend im Dorf sein. Welche Veranstaltungen es für sie geben wird, ist noch nicht bekannt, sagt die Vorsitzende Müller. Die Vereins-Aktiven seien gespannt auf die Vorschläge und Wünsche der Jugendlichen selbst.