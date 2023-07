SV Baindt gewinnt erstmals den Schussenpokal

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte hat der SV Baindt den Schussenpokal gewonnen. Beim traditionellen Fußball–Vorbereitungsturnier in Oberschwaben gewann der Landesliga–Aufsteiger das Finale ganz knapp gegen den Bezirksliga–Aufsteiger SV Vogt. Damit sicherten sich die Baindter um Trainer Jens Rädel den Wanderpokal, der vom Landkreis Ravensburg gestiftet ist.

Hitze am Samstag macht den Spielern zu schaffen

Unter der Woche wurden in Horgenzell die Gruppenspiele absolviert. Ins Viertelfinale schafften es schließlich der Turnierfavorit SV Baindt, die Bezirksligisten SV Vogt und SV Mochenwangen sowie die Kreisligisten SG Aulendorf, SV Bergatreute, SV Wolpertswende, TSV Berg II und FG 2010 WRZ. „Die Temperaturen am Samstag waren sehr hoch, was den Spielern auf dem Platz viel abverlangte“, meinte Turnierorganisator Florian Fischer, Fußball–Abteilungsleiter des SV Horgenzell. Tagsüber waren am Samstag daher auch vergleichsweise wenige Zuschauer auf der Anlage.

Die SG Aulendorf (3:1 gegen Bergatreute), der SV Vogt (2:0 gegen Wolpertswende), der SV Mochenwangen (2:0 gegen den TSV Berg II) und der SV Baindt (4:1 gegen die FG 2010 WRZ) zogen ins Halbfinale ein. Dazu gab es am Samstag zwei Einlagespiele: Der Verbandsligist TSV Berg verlor gegen die U23 des FC Dornbirn mit 0:1, die Oberland–Soccers, bestehend aus Bürgermeistern und Behördenmitarbeitern, trennten sich von den Allstars des SV Horgenzell mit 2:2.

Jonathan Dischl ist der Siegtorschütze

Am Sonntag standen zunächst die Halbfinals an. Aulendorf unterlag Vogt klar mit 1:4, Baindt bezwang Mochenwangen mit 2:0. Den dritten Platz sicherte sich die SGA durch einen 5:4–Erfolg nach Elfmeterschießen gegen Mochenwangen. Im Endspiel reichte den Baindtern schließlich ein früher Treffer von Jonathan Dischl, um gegen Vogt die Oberhand zu behalten. „Mehr als 300 Personen haben am Sonntag den Weg nach Horgenzell gefunden“, freute sich Fischer. Aus den Händen von Landrat Harald Sievers und dem Schussenpokal–Koordinator Roland Haug bekamen die Fußballer des SV Baindt anschließend den Pokal überreicht.

Auch am Sonntag gab es in Horgenzell noch ein Einlagespiel. Eine Fupa–Auswahl, trainiert von Mike Gleich, traf auf den Landesliga–Absteiger SV Oberzell. Zweimal brachte Daniel Litz die Fupa–Auswahl in Führung, doch zweimal schafften die Oberzeller den Ausgleich — erst traf Nikolas Deutelmoser zum 1:1, kurz vor Schluss erzielte SVO–Spielertrainer Daniel Hörtkorn das 2:2.