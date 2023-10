Senior wird Opfer von Betrügern

Betrüger haben am Montag und Dienstag erneut mehrfach vorwiegend ältere Personen im Landkreis Ravensburg angerufen und versucht ihnen mit verschiedenen erfundenen Geschichten Geld zu entlocken. Das teilt die Polizei mit.

In einem Fall in Horgenzell wurde einem älteren Mann am Telefon ein tödlicher Verkehrsunfall seiner Tochter vorgetäuscht. Um eine Haftstraße der Tochter abzuwenden, müsse er eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro bezahlen. Der Geschädigte hob letztlich 45.000 Euro von seinem Konto ab und übergab das Geld den Betrügern.

Die Polizei warnt vor den bekannten Betrugsmaschen und bittet die Bürger darum, insbesondere ihr älteren Angehörigen zu sensibilisieren. Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen stellt die Polizei unter www.polizei-beratung.de zur Verfügung.