Neuer Kindergarten in Zogenweiler lässt auf sich warten

Der Kindergarten St. Martin in Zogenweiler soll neu gebaut werden. Deshalb sind Kinder und Erzieherinnen bereits im Sommer 2021 ins Ausweichquartier nach Danketsweiler umgezogen. Weil dort Plätze für Kinder unter drei Jahren fehlen, will die Gemeinde das Provisorium in der alten Schule jetzt für rund 285.000 Euro erweitern. Der Neubau in Zogenweiler hat derweil noch nicht begonnen, das alte Gebäude ist noch nicht abgerissen.

Der geplante Anbau auf dem Spielgelände hinter der alten Schule in Danketsweiler soll Gruppenraum, Schlafraum, Küche, Toilettenanlage und Lager enthalten sowie Büros für Kindergartenleitung und Personal. Die Gemeinde rechnet damit, dass der Anbau zwei Jahre lang benötigt wird. Er soll in Modulbauweise entstehen.

Das kostet die Anlage

Die Miete der Containeranlage für zwei Jahre samt Aufbau und späterem Rückbau kostet rund 165.000 Euro. Was noch dazu kommt, sind die Vorbereitung eines standfesten Untergrunds und einer gekiesten Baustraße für die Anlieferung, Wasser- und Stromzuleitungen sowie die Verlegung des Spielplatzes. Dafür kalkuliert die Gemeinde mit weiteren 120.000 Euro.

Der Gemeinderat hat sich einstimmig für diese Lösung ausgesprochen. Laut Erfahrung im Horgenzeller Rathaus dauert die Prüfung des Bauantrags im Landratsamt mindestens drei Monate ‐ also vermutlich bis Anfang Februar. Der Lieferant der Module hat versichert, dass er dann innerhalb von zehn Wochen liefern kann.

Darum dauert es so lang

Das alte Kindergartengebäude in Zogenweiler sollte eigentlich im Herbst 2021 abgerissen werden. Erst im Zuge des Bauantrags hat sich jedoch herausgestellt, dass dafür zunächst der Bebauungsplan geändert werden muss. Diese Änderung hat die Gemeinde zwei Jahre Wartezeit gekostet. Der Gemeinderat hat sie im Juni diesen Jahres beschlossen.

Jetzt ist der Abbruch für den kommenden Winter geplant, sobald die Baugenehmigung vorliegt. Klar ist jetzt auch, dass das neue Kindergartengebäude in Hybridbauweise aus Holz und Beton entstehen soll. Dabei will die Gemeinde nach den Richtlinien des Leitfadens für nachhaltiges Bauen im Landkreis Ravensburg 750 Punkte erzielen. Maximal möglich nach dem Leitfaden sind tausend Punkte.

Fünf Gruppen finden Platz

Weitere Verzögerungen könnte es geben, wenn auf dem Kindergartengelände archäologische Fundstücke aus einem mittelalterlichen Siedlungsgebiet auftauchen. Auf diese Möglichkeit hat das Landesamt für Denkmalpflege hingewiesen.

Das künftige Kindergartengebäude in Zogenweiler soll Platz für fünf Gruppen bieten: zwei Gruppenräume für Über-drei-Jährige und drei Gruppenräume für Unter-drei-Jährige. Dazu kommen Besprechungs-, Leitungs-, Personal- und Ruheraum sowie Schlafräume und ein Multifunktionsraum. Da der Neubau größer wird als das alte Gebäude und neue Parkplätze dazu kommen, wird naturgemäß die Spielfläche für die Kinder kleiner.