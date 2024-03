Nach Unfall weitergefahren

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben laut Polizeibericht Beamte des Polizeireviers Ravensburg eingeleitet, nachdem der bislang unbekannte Fahrer eines weißen VW T5 nach einem Unfall am Montag gegen 7.20 Uhr weitergefahren ist. Die 26 Jahre alte Fahrerin eines VW Multivan war auf der Kreisstraße zwischen Sattelbach und Urnau unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam. Die Spiegel beider Fahrzeuge streiften sich, wodurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der Unbekannte setzte die Fahrt danach fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sein VW soll hinten keine Fenster sowie das Kennzeichen nur einen Buchstaben in der Mitte gehabt haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Lenker des VW T5 geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 bei der Polizei melden.