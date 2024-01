„Wir müssen weiter aufeinander aufpassen, damit niemand auf der Strecke bleibt“, sagt Horgenzells Bürgermeister Volker Restle. Der Neujahrsempfang der Gemeinde stand ganz im Zeichen der Anerkennung für ehrenamtlichen Einsatz. Zusammen mit seiner Frau Nicole Restle hat der Bürgermeister am Dreikönigstag an die 250 Bürgerinnen und Bürger mit Handschlag begrüßt und ihnen ein frohes neues Jahr gewünscht.

An vielen verschiedenen Orten in Horgenzell sieht Bürgermeister Restle „eine unglaublich große Einsatz- und Hilfsbereitschaft“. Als Beispiel nennt er die Bürgerinnen und Bürger, die den Flüchtlingen in der Gemeinde helfen.

Für diese gelebte Solidarität bin ich zutiefst dankbar. Wir dürfen uns in dieser Situation nicht auseinander-dividieren lassen. Volker Restle

Gerade die aktuell schwierigen Zeiten würden zeigen, wie wichtig das Ehrenamt sei. „Wie viel ärmer wäre unsere Gesellschaft ohne dieses Engagement?“

Nicht ausbremsen lassen

Bei der Erneuerung von Horgenzell dürfe die Gemeinde sich von den Krisen nicht ausbremsen lassen - etwa bei der Ansiedlung von Arbeitsplätzen: Mit der Planung des Gewerbegebiets Ringgenweiler, die sich seit Jahren hinzieht, soll es 2024 vorangehen. Auch für den Kindergartenneubau in Zogenweiler, der sich seit Jahren verzögert, hat der Bürgermeister eine freudige Nachricht: Dieser Tage werde endlich das Altgebäude abgerissen. Für den Neubau ist zusätzlich zu den bisherigen Betreuungsformen eine Kinderkrippe und Ganztagsbetreuung vorgesehen.

Für Kinder unter drei Jahren werden in der Gemeinde Horgenzell erstmals die Betreuungsplätze knapp, berichtet Restle. Deshalb sollen auf dem Spielgelände des provisorischen Kindergartens in Danketsweiler Modulbauten errichtet und beim Kindergarten Kappel Räume der katholischen Kirchengemeinde mitgenutzt werden. Was das geplante Pflegeheim in Horgenzell angeht, versichert der Bürgermeister: Bei der Stiftung Liebenau bestehe „die feste Absicht“, das Pflegeheim noch zu bauen.

Klimaschutz weiter im Blick

Für die Haslachmühle und die künftigen benachbarten Baugebiete hat die Gemeinde mit EnBW und TWS eine klimaneutrale Energie- und Wärmeversorgung entwickelt. Im Lauf des kommenden Jahres werde zusammen mit den Zieglerschen entschieden, ob davon tatsächlich etwas umgesetzt wird. In Sachen Klimaschutz nennt Restle weiter das angestrebte Car-Sharing-Projekt, die Pendla-App als Mitfahr-Plattform, die Biotopverbundplanung sowie ein Starkregen-Risikomanagement. Die Anstellung eines Klimamanagers oder einer Klimamanagerin habe man ebenfalls „nicht aus den Augen verloren“.

Zur Verbesserung der Infrastruktur in der Gemeinde sollen ab April solche Gebiete, die schlechten Internetzugang haben, mit Glasfaser-Anschlüssen versorgt werden. Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, will der Bürgermeister das Thema Umnutzung und Verdichtung in den bestehen Ortschaften „wieder konsequenter aufgreifen“. Außerdem will er 2024 die geplanten neuen Baugebiete in Wilhelmskirch und Kappel vorantreiben.

Räume der Gemeinschaftsschule „grenzwertig“ ausgelastet

Stolz ist der Bürgermeister auf die Entwicklung der Gemeinschaftsschule Horgenzell. Wie schon im Vorjahr berichtet er auch jetzt wieder von einer „noch nie dagewesenen Rekordzahl“: 647 Schülerinnen und Schüler besuchen das Schulzentrum. 2023 waren es 645. Mit dieser hohen Schülerzahl seien die Räume der Gemeinschaftsschule „grenzwertig“ ausgelastet. Zu den Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule zählen fast 70 Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft.

Aktuell leben nach Restles Angaben 185 Flüchtlinge in der Gemeinde Horgenzell: 92 Personen aus der Ukraine und 93 aus Asien und Afrika. Von den Geflüchteten seien 82 kommunal untergebracht und 105 wohnen privat. An seine Zuhörer in der Festhalle richtet der Bürgermeister eine dringende Bitte: Wer Wohnraum oder ein bebaubares Grundstück zur Miete oder zum Kauf anbieten könne, solle sich bei der Gemeinde melden. Im Sommer 2023 hatte die Gemeinde Horgenzell 6220 Einwohner. Unter den 1585 Neubürgern waren nach Restles Worten 1065 Erntehelfer.

Hoffnung, den Haushaltsausgleich zu schaffen

Was die Finanzierung aller Pläne für das neue Jahr angeht, so hofft Restle, den Haushaltsausgleich zu schaffen. Es werde jedoch wenig Finanzspielraum geben. Die Gemeinde ist nach Angaben des Bürgermeisters mit rund 1,8 Millionen Euro verschuldet. Pro Einwohner betrachtet liege Horgenzell damit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden, sagt Restle.

Horgenzeller Bürgerinnen nutzen die Gelegenheit, in der Festhalle auf das neue Jahr anzustoßen. (Foto: Elke Oberländer )

Seine Zuhörerinnen und Zuhörer beim Neujahrsempfang hat der Bürgermeister dazu aufgerufen, sich in die Kommunalpolitik einzubringen und bei den anstehenden Wahlen für Ortschafts- und Gemeinderat zu kandidieren. Diesem Appell hat sich auch seine Stellvertreterin, Gemeinderätin Sylvia Dorner, angeschlossen. Trotz manchmal kontroverser Diskussionen habe der Gemeinderat es immer geschafft, konstruktiv zu arbeiten.

Freestyle-Footballer zeigt sein Können

Was ein Freestyle-Footballer kann, hat Ralf Krich aus Horgenzell-Tepfenhart beim Neujahrsempfang gezeigt. Er hat einen Fußball mal mit dem Kopf, dem Nacken oder der Schulter, dann aus der Rückenlage mit den Füßen oder Knien balanciert. Seine artistischen Leistungen hat er auf der Bühne leicht und spielerisch aussehen lassen - und damit sein Publikum begeistert, das mit kräftigem Applaus erfolgreich eine Zugabe eingefordert hat. Im vergangenen Jahr hat Krich den ersten International Freestyle Football Cup in Horgenzell organisiert.

Premiere beim Neujahrsempfang in Horgenzell: Ralf Krich aus Horgenzell-Tepfenhart hat auf der Bühne gezeigt, was ein Freestyle-Footballer kann. (Foto: Elke Oberländer )

Das Programm des Neujahrsempfangs mitgestaltet haben die Sternsinger aus Hasenweiler, die Musikkapelle Wilhelmskirch unter der Leitung von Christoph Schoch sowie die Schüler der Klasse zehn der Gemeinschaftsschule Horgenzell, die für die Bewirtung gesorgt haben. Unter den Gästen war viel Prominenz, darunter die beiden Bundestagsabgeordneten Axel Müller (CDU) und Agnieszka Brugger (Grüne).