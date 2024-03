Fahrzeug gerät zwischen Horgenzell und Winterbach in Brand

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Horgenzell und Winterbach ist laut Polizeibericht am Montag kurz nach 13 Uhr ein Pkw in Brand geraten. Der 16 Jahre alte Fahrer des auf Tempo 45 beschränkten Kleinwagens bemerkte während der Fahrt Brandgeruch und wenig später Flammen aus dem Motorraum. Er sowie sein Beifahrer konnten sich in Sicherheit bringen, bevor der Wagen in Vollbrand geriet. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand, der Wagen musste abgeschleppt werden.