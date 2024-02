300 Sträucher haben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kürzlich im Ibacher Ried gepflanzt. Sie sollen eine Wildhecke bilden, in der künftig Kröten, Frösche und Molche auf dem Weg vom Wald zum Laichgewässer Hasenweiler Weiher Unterschlupf finden. Die Hecke dient zugleich der Biotopvernetzung und bietet Futter für Vögel und Insekten.

In der nassen Riedwiese westlich von Hasenweiler Weiher und Dirtpark bewegen sich viele bunte Flecken. Beim Näherkommen sind um die 30 Männer und Frauen in Outdoorkleidung und Gummistiefeln zu erkennen. Einige sind mit Spaten und Grabegabeln unterwegs, um Pflanzlöcher vorzubereiten. Die anderen verteilen die Sträucher in die Löcher, bedecken die Wurzeln mit Erde und stampfen alles fest.

Schutz vor Sonne und Störchen

Auslöser für die Heckenpflanzung war die Amphibienwanderung: Vom Wald zum Hasenweiler Weiher sind jedes Jahr viele hundert Erdkröten, Grasfrösche und Molche unterwegs. In der ausgeräumten Agrarlandschaft sind sie dabei auf weiter Strecke der Sonne ausgesetzt und für Störche, Krähen und Raubvögel leicht auffindbar. In der neuen Hecke finden sie bald auf halber Strecke ein sicheres Versteck. Außerdem leistet die Wildhecke einen wichtigen Beitrag zum Biotopverbund der Gemeinde, erklärt der Naturschutzbeauftragte Albrecht Trautmann aus Horgenzell.

Angestoßen haben die Pflanzaktion die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer am Krötenzaun: Es habe keinen Sinn, die Tiere über die Straße zu tragen, wenn sie es dann über Acker und Wiese nicht bis zum Weiher schaffen. Unterstützung haben die Krötenzaun-Aktiven dabei vom grünen Netzwerk Horgenzell bekommen. Der Gemeinde gehört das Grundstück am Storchen-Biotop, auf dem die neue Hecke nun entsteht. Die 300 Pflanzen haben rund 1000 Euro gekostet, berichtet Trautmann. Ein Biotopverbundprogramm des Landkreises hat sie finanziert.

Hecke soll keinen Ansitz für Raubvögel bieten

Die künftige Wildhecke besteht aus drei Reihen, die Sträucher werden mit anderthalb Meter Abstand gesetzt. Albrecht Trautmann hat den Überblick: Er hat die Aktion geplant und vorbereitet. Neun verschiedene Sträucherarten hat er für die Wildhecke besorgt: Weißdorn, Heckenrose, Schlehe, Kreuzdorn, Gemeiner Schneeball, Wolliger Schneeball, Schwarzer Holunder, Liguster und Gemeine Heckenkirsche.

Es sind alles einheimische Sträucher, die maximal drei bis vier Meter hoch werden, sagt Trautmann. Die Hecke soll keinen Ansitz für Raubvögel bieten, die dann vielleicht den wandernden Amphibien gefährlich werden könnten. Zur Hälfte hat Trautmann dornige Sträucher gewählt, in denen kleine Vögel sicheren Unterschlupf finden und ihr Nest bauen können. Außerdem liefern die Sträucher den Vögel Beeren und Blüten für die Insekten.

Tipps für den eigenen Garten

„Toll, dass wir so schnell fertig waren“, sagt eine Frau in neongelber Jacke. „Ich hätte nicht gedacht, dass so viele helfen kommen“, entgegnet eine andere. „Aber bei so vielen fleißigen Händen…“. Der Naturschutzbeauftragte hat noch einen Tipp für alle, die auch im heimischen Garten etwas für die Natur tun wollen: Auf der Website des Landkreises (www.rv.de), Stichwort Gehölzliste, gibt es eine Liste einheimischer und standortgerechter Bäume und Sträucher, darunter auch Obstsorten und Kletterpflanzen für die Fassadenbegrünung.