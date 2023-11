Bürgerstiftung spendet Sinnbank für Horgenzell

Zu ihrem 50-jährigen Bestehen hat die Gemeinde Horgenzell von der Bürgerstiftung eine „Sinn-Bank“ (Foto: Elke Oberländer) bekommen. Sie steht am Rand des Spielplatzes mit der Schildkröte Tranquilla Trampeltreu am Horgenzeller Wohngebiet „In der Au“. Wer auf der S-förmig geschwungenen hölzernen Sitzbank Platz nimmt, kann die Aussicht in die Landschaft oder den Blick auf die Spielgeräte wählen. Die Bank soll Jung und Alt zum Gespräch einladen. Eingefräste Sinnsprüche laden zur Kommunikation ein. Wer Sorgen oder Probleme hat, findet vielleicht auf der Sinn-Bank jemand, der ihm zuhört. Auf der Rückenlehne ist die Nummer der Telefonseelsorge zu lesen - als Ermutigung, bei Bedarf dort anzurufen.