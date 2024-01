Brand eines Wohngebäudes in Horgenzell

Beim Brand eines Wohngebäudes am Dienstag gegen 23.30 Uhr in Langenreute sind zwei Personen durch Rauchgase verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entwickelte sich das Feuer im Keller eines Gebäudeteils. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten zwei Bewohner von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot am Brandort eingesetzt war, mittels Drehleiter gerettet werden. Diese sowie ein dritter Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Am Wohnhaus, das nicht mehr bewohnbar war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Unter anderem wurden auch ein Pkw und ein Motorrad durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand im Heizraum eines Teils des Doppelhauses entstanden ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.