An vielen Bächen und Weihern in der Region haben sich Biber angesiedelt, so auch an einem Weiher bei Horgenzell-Danketsweiler. Dort hat der Biber einen kleinen Damm gebaut und den Wasserspiegel rund 20 Zentimeter aufgestaut. Bauarbeiter haben den Biberdamm kürzlich abgebaggert.

Der kleine Weiher westlich von Danketsweiler wird vom Gattenmühlebach durchflossen. Am Ende ergießt sich das Wasser in einen Schacht und fließt durch ein Rohr in den benachbarten Tobel ab. Bereits im Herbst fällt Anwohnern auf, dass die Rinde von zwei Apfelbäumen neben dem Weiher angenagt ist. Zu dieser Zeit hätte man die Bäume noch leicht retten können, indem man sie mit Maschendraht schützt. Das passiert jedoch nicht.

Pfotenabdrücke zu sehen

Am Abfluss des Weihers baut der Biber aus Ästen und Schlick einen kleinen Damm. Deutlich sind darauf die Pfotenabdrücke des Tiers zu sehen. Der Wasserspiegel steigt, die benachbarte Wiese wird auf einer Seite des Weihers auf etwa zehn Metern vernässt.

Im März rückt ein Bagger an und entfernt den Biberdamm. Horgenzells Bauhofleiter Daniel Jehle ist vor Ort und berichtet, dass die Aktion mit dem Landratsamt abgestimmt ist. Auf dessen Webseite heißt es: „Der Biber gilt als international und national streng geschützt, sowohl durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie als auch durch das Bundesnaturschutzgesetz. Es ist somit verboten, Bibern nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Wohnstätten zu beschädigen oder erheblich zu beeinträchtigen.“

Biberberater in Horgenzell fehlt

In einem „Artensteckbrief“ teilt das Landratsamt weiter mit: „Maßnahmen an Biberbauten dürfen nur in Abstimmung mit dem Bibermanagement vorgenommen werden.“ Man solle „den örtlichen Biberberater“ kontaktieren. Tatsächlich gibt es auf der Webseite des Landratsamts eine Liste der ehrenamtlichen Biberberater zum Download. Für die Gemeinde Horgenzell ebenso wie für die Stadt Ravensburg steht dort jedoch nur „N.N.“ - offenbar gibt es keinen.

Nach den Baggerarbeiten ist ein Teil des Weihers trockengefallen (Foto: Elke Oberländer )

Nach den Baggerarbeiten am Damm hat sich der Wasserspiegel so weit abgesenkt, dass ein Teil des schlickigen Weihergrundes freiliegt. Biber bauen ihre Wohnhöhlen mit Eingängen unter Wasser, um sich vor Feinden zu schützen. Jetzt aber liegen die Eingänge offen. Der Biber muss also etwas unternehmen. Tatsächlich fängt das Tier in der nächsten Nacht damit an, Äste vor den Abfluss zu schieben und den Wasserspiegel wieder anzuheben.

Wiese muss trocken sein

Daraufhin wird wohl auch Bauhofleiter Jehle bald wieder etwas unternehmen müssen. Denn der kleine Weiher ist nach seinen Worten als Löschwasserteich eingetragen. Um ihn jederzeit anfahren zu können, müsse die Wiese trocken sein.

Soll also nun alle paar Wochen der Bagger anrücken? Dazu wieder ein Blick auf die Webseite des Landratsamts: Im Download zum Bibermanagement wird ein „Fallbeispiel Vernässung“ beschrieben - ein Biberdamm hat dafür gesorgt, dass eine Wiese nicht mehr befahrbar ist. In Zusammenarbeit mit dem Biberberater wird eine Rohrdrainage in den Biberdamm eingebaut. Der Wasserspiegel wird so weit abgesenkt, dass die Wiese befahrbar ist und zugleich ausreichend Wasserstand für den Biber bleibt.

Was das Landratsamt sagt

Könnte eine solche Lösung auch in Danketsweiler funktionieren? Auf Nachfrage im Landratsamt teilt Pressesprecherin Selina Nußbaumer mit: „Wir können die Situation derzeit noch nicht beurteilen, da noch kein Vor-Ort Termin stattgefunden hat.“