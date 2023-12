Betrunken gegen Verteilerkasten geprallt und geflüchtet

Über 1,6 Promille hatte ein 59 Jahre alter Autofahrer intus, als er am Mittwoch kurz nach 19 Uhr in der Kornstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Das teilt die Polizei mit. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Verteilerkasten. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der 59-Jährige mit seinem stark beschädigten Fahrzeug weiter. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Der Unfallverursacher kehrte kurz darauf zur Unfallstelle zurück, wo die Beamten einen Alkoholtest bei dem 59-Jährigen durchführten. Eine Blutentnahme in einer Klinik sowie die Beschlagnahme des Führerscheins waren aufgrund des deutlichen Alkoholisierungsgrads die Folge. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 20.000 Euro beziffert. Der 59-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.