Daniel Jehle und Werner Meschenmooser vom Clan „Heit nellt no!“ — so heißen die Sieger der diesjährigen Ausgabe der Oberschwäbischen „Highländgames“. Dabei konnten sie sich am Samstagnachmittag mit sechs Punkten Vorsprung knapp gegen Dominic Schupp und Niclas Müller vom Team „Peng Eppi“ (83 Punkte) durchsetzen. Den dritten Platz erreichten die „Zipfelklatscher“ Valentin Meschenmooser und Silvio Hellrigl (75 Punkte). Als Preis gab es dafür etwas ganz Besonderes: ein Stück schottisches Land und den Titel eines „Lords“.

Bei den „Highländgames“ dürfen die Dudelsäcke nicht fehlen

Angeführt von der Musikgruppe „1st Revolution Pipes & Drums“ aus Bad Saulgau, laufen die 14 Zweierteams unter dem Applaus der Zuschauer auf das Spielfeld ein. Die Pfeifen der Dudelsäcke und die traditionellen Kilts der Teilnehmer versprühen ein passendes schottisches Flair. Stolz präsentieren die Sieger des vergangenen Jahres, Guido Ibele und Manuel Nägele vom Clan „Hydro Power“, den Wanderpokal. Dieses Jahr machen die zweifachen Champions nicht selbst mit. Nach der Vorstellung der Teams kann es dann endlich mit den ersten beiden Disziplinen, dem „Timber Walk“ und dem „Whisky Run“, losgehen.

Schotten und die Schwaben haben viele Gemeinsamkeiten

Seit elf Jahren finden die Oberschwäbischen „Highländgames“ nun statt. Das sei eine Reaktion auf die schwindende Besucherzahl beim Wilhelmskircher Dorffest gewesen. „Wir wollten mit dem Event wieder mehr Leute anlocken“, sagt Frank Brielmaier, Vorsitzender des Musikvereins und Moderator der Spiele. Laut ihm gebe es in der Region keine vergleichbare Veranstaltung und deutschlandweit nur zehn bis 15 dieser Art.

Zu der Idee für die „Highländgames“ kam es so: „Die Schotten und die Schwaben haben viel gemeinsam. Beispielsweise gelten beide als äußerst sparsam. Außerdem ist die schwäbische Hügellandschaft gut mit Schottland zu vergleichen“, meint Brielmaier. Das Highlight der Spiele sei bisher immer die „Schottenwäsche“ gewesen. Dabei versuchen die Wettkämpfer, auf einem Holzbalken zu balancieren und sich gegenseitig davon hinunterzustoßen — wer verliert, fällt ins kühle Nass. „Das haben wird dieses Jahr aber nicht im Programm, um Wasser zu sparen“, sagt der Vorstand.

Bei hohen Temperaturen kommen die Teilnehmer ganz schön ins Schwitzen

Den Anfang macht der „Whisky Run“. Hier nehmen sich die Teilnehmer zu zweit einen etwa fünf Meter langen Baumstamm und halten ihn an beiden Enden. Den müssen sie dann durch einen Slalom–Parcours tragen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil man ohne die richtige Technik, mit dem hinteren Ende des Baumstamms hängen bleibt. Dafür haben die Clans verschiedene Lösungen: Die meisten gehen wieder einen kleinen Schritt zurück, andere laufen einen etwas größeren Bogen — erlaubt ist beides.

Parallel dazu sind andere Teams mit dem „Timber Walk“ beschäftigt. Dabei rennen die „schwäbischen Schotten“ mit schweren Holzkeilen, links und rechts in der Hand, über verschiedene Hindernisse. Das sieht aber leichter aus als gedacht, die Gewichte sind nämlich sehr schwer. Bei Temperaturen über 30 Grad ist das natürlich anstrengend und vor allem auch schweißtreibend für die Teams. Die Becken mit Wasser am Rande des Spielfelds werden deshalb auch rege zur Abkühlung genutzt.

Der Spaß steht im Vordergrund

Michael Jahn aus Friedrichshafen und Patrick Aschenbrenner bilden gemeinsam den Clan „Firlefanz“. Das erste Mal mit der schottischen Tradition in Berührung gekommen seien sie auf einer kleinen Veranstaltung einer Narrenzunft. „Als wir dann gehört haben, dass es das auch in Wilhelmskirch gibt, haben wir uns sofort angemeldet“, sagt Jahn. Inzwischen machen die beiden das vierte Mal mit. Dafür trainiert hätten sie nicht, ihnen gehe es eher um den Spaß. Die Erwartungen sind deshalb auch nicht hoch: „Wir haben die Chance, nicht letzter zu werden“, sagt Jahn mit einem Schmunzeln im Gesicht. In Schottland war er selbst noch nie. „Ich würde mir die Highlandgames aber schon mal anschauen“, meint Jahn. Für ihn sei das Baumstamm–Werfen ganz klar die Paradedisziplin. Auf die Frage hin, ob an dem Klischee, die Schotten würden nichts unter ihrem Rock tragen, etwas dran ist, sagt er lächelnd: „Dieses Mysterium würde ich gerne ungelöst lassen.“

Schottische Spezialitäten für den schwäbischen Gaumen

Zwischen den einzelnen Disziplinen ist jeweils eine halbe Stunde Pause. Während die Wettkämpfer sich abkühlen und gleichzeitig schon mental auf das nächste Spiel vorbereiten, flüchten die Zuschauer in den Schatten oder holen sich im Festzelt etwas Kühles zu trinken. Anders ist es bei den hohen Temperaturen auch nicht auszuhalten. Neben dem typischen Angebot an Bratwurst und Bier werden den Gästen auch schottische Spezialitäten geboten. So zum Beispiel der „Highländ–Burger“ oder sogar Whisky vom Bodensee. Im Hintergrund sind durchgängig die Klänge der Dudelsäcke zu hören. Dann geht es auch schon weiter.

Gute Unterhaltung bei sportlicher Höchstleistung

Als nächstes steht die Königsdisziplin, das „Baumstamm–Werfen“, auf dem Programm. Dabei versuchen die Clans, einen Baumstamm so weit wie möglich zu werfen. Der ist etwa 4,2 Meter lang und wiegt 25 Kilogramm. Auch hier spielt die Technik eine große Rolle. Denn: Die Weite wird an der Stelle gemessen, an der der Baumstamm gehalten wird. Daher sollte sich der Stamm in der Luft drehen, um eine gute Weite zu erreichen. Der Tagesrekord lag bei 11,84 Metern.

Danach ist das „Most–Schöpfen an der Reihe. Hier versuchen die Clans, so viel Wasser wie möglich in Eimern vom einen zum anderen Ort zu transportieren. Das Schwierige dabei: Die Spieler sind durch eine Holzwand voneinander getrennt und sehen sich gegenseitig nicht. Daher verfehlt auch einiges an Wasser sein Ziel und landet direkt im Gesicht der Spieler — ganz zur Belustigung der Zuschauer. Andere Disziplinen, wie beispielsweise „Baumstamm–Ziehen“ oder das „Bulldog–Schleppen“, standen ebenfalls auf dem Programm.

Die Sieger erhalten einen besonderen Preis

Gegen 20 Uhr steht dann die Siegerehrung an. Neben dem Wanderpokal bekommt das Team „Heit nellt no!“ einen ganz besonderen Preis: Die Mitglieder sind ab jetzt stolze Besitzer einer kleinen Parzelle in Schottland. Zudem dürfen sich Daniel Jehle und Werner Meschenmooser nun offiziell „Laird (Schottisch für Lord) of Glencoe“ nennen. „Das geht auf einen alten schottischen Brauch zurück, wonach sich jeder Landbesitzer dort den Titel Laird geben darf“, sagt Frank Brielmaier. Danach zieht es dann alle zur „Summer Pub Night“ an die Bar, um den Abend bei dem ein oder anderen Glas schottischen Whisky ausklingen zu lassen.

Bei dem Preis handelt es sich um eine 100 Quadratfuß große Fläche, was ungefähr neun Quadratmetern entspricht. Das Stück Land befindet sich in der kleinen Ortschaft Glencoe, die etwa 150 Kilometer nordwestlich von Glasgow liegt und für ihre große Artenvielfalt bekannt ist. Das Gelände gehört zum Mountainview-Naturreservat, und es wurde von einer gemeinnützigen Organisation gekauft, um den dort gerodeten Wald wieder aufzuforsten.