Angriff mit Pfefferspray in Schulgebäude

Horgenzell / Lesedauer: 1 min

Während der Vorbereitungen zu einem Abschlussstreich ist an der Gemeinschaftsschule in Horgenzell am Donnerstag gegen 23. 30 Uhr eine Person durch Pfefferspray verletzt worden.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 16:33 Von: sz