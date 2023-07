Angriff mit Pfefferspray in Schulgebäude

Während der Vorbereitungen zu einem Abschlussstreich wurde an einer Gemeinschaftsschule in Horgenzell am Donnerstag gegen 23.30 Uhr Pfefferspray eingesetzt. Das teilt die Polizei mit. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine Gruppe Jugendlicher, die nicht an den Vorbereitungen des Abschlussstreichs beteiligt war, am Donnerstagabend unberechtigterweise das Schulgebäude betreten. Es kam zum Streit zwischen der Abschlussklasse und den Eindringenden. Dabei setzte einer der unberechtigt Anwesenden, ein 16–Jähriger, das Pfefferspray gegen einen 18–Jährigen ein. Dieser ging daraufhin mit Augenreizungen zu Boden. Die Gruppe um den 16–Jährigen verließ daraufhin das Gelände. Der 18–Jährige wurde durch einen gerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Gegen den 16–Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.