Hohes Interesse an Vortrag zu Alzheimer und anderen Demenzen

Zum Ende des Jahres 2022 lebten in Deutschland fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Häufigste Demenzursache ist die Alzheimererkrankung. Im Jahr 2021 sind etwa 440.000 Menschen im Alter 65+ neu an einer Demenz erkrankt. Etwa zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Infolge des demographischen Wandels nimmt die Anzahl der Betroffenen weiter zu.

Immer wieder wird in der Presse über „bahnbrechende Neuigkeiten“ berichtet. Was hält einer näheren Betrachtung stand und was nicht? Was ist der „Goldstandard“ in der Versorgung? Das war Thema beim Fachvortrag mit Jochen Tenter, Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie, Geriatrie am 13. September im DRK in Ravensburg. Neben nachlassender Gedächtnisleistung und enger werdendem Horizont seien Orientierungsschwierigkeiten, geringer werdende Selbstkontrolle und Leugnung der Probleme alltägliche Anzeichen für die Demenz, zählte Jochen Tenter auf. Nur am Alter liege das alles nicht. „Eine normale Altersdemenz gibt es nicht“, betonte er.