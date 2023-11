Hohe Bedeutung hat Allerheiligen/Allerseelen im Haistergau

Sicher gibt es nur wenige Gemeinden, die am Allerheiligentag einen solch großen Gottesdienst- und Friedhofbesuch aufweisen können. Etwa 500 Menschen kamen am Mittwochnachmittag (1. November) nach dem Allerheiligengottesdienst auch zum Gräberbesuch nach Haisterkirch.

Pfarrer Thomas Bucher, der am Nachmittag in einem vollen Gotteshaus die Eucharistie mit der Gemeinde feierte, war erfreut darüber, dass sich so viele gläubige Menschen zum Gottesdienst eingefunden hatten.

In seiner Predigt zeigte er auf, welche Bedeutung das Fest Allerheiligen hat und dass auch der Gedenktag Allerseelen in einem engen Zusammenhang zum Allerheilgenfest stehe. Ihm war es ein Anliegen, bewusst zu machen, dass der Gang zu den Gräbern der verstorbenen Angehörigen und Mitmenschen zu einer christlichen Grundhaltung gehöre.

Für die feierliche, musikalische Umrahmung sorgte in der Kirche Leo Straßner an der Orgel. Pfarrer Thomas Bucher und Lektorin Marianne Ploil, die auch die Namen der zuletzt verstorbenen zehn Mitbürgerinnen und Mitbürger nannte, trugen die Fürbitten und Gebete vor und stimmten auch den Gesang an. Die Minis zündeten an einem Tisch mitten im Friedhofsgelände Gedenkkerzen an, die von den Angehörigen der zuletzt Verstorbenen zu den Grabstellen getragen werden konnten.

Für all die vielen Gekommenem und für die hier bestatteten Menschen erbat Pfarrer Buche den Segen Gottes und besprengte sie mit Weihwasser. Gerade in Haisterkirch zeige es sich von unschätzbarem Wert, dass der Friedhof (Gottesacker) direkt neben der Kirche und in der Ortsmitte liege. Nach den Gottesdiensten gehört es hier zur gut gepflegten Tradition, die Grabstätten der Verstorbenen aufzusuchen, mit Weihwasser zu besprengen und Gebete dort zu verrichten. Die Verwaltung und Pflege des Friedhofs, auf dem Menschen aller Glaubensrichtungen beerdigt werden, obliegt der Kirchengemeinde Haisterkirch.