Hohe Auszeichnung für Siegfried Baumeister

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Concordia Michelwinnaden am 3. Adventswochenende wurden auch etliche Vereinsaktive geehrt. Vom Blasmusikkreisverband war der stellvertretende Vorsitzende Klaus Wachter extra gekommen, um verdiente Mitwirkende und Unterstützer der Musikkapelle Michelwinnaden zu würdigen. Als Kenner desr Blasmusikszene, wusste er die richtigen Worte für Lob und Dank zu finden. Ausführlich wurden die Leistungen der zu ehrenden Mitglieder herausgestellt. Die höchste Auszeichnung des Blasmusikverbands wurde mit der Verleihung der Erich-Ganzenmüller-Medaille Siegfried Baumeister zuteil. Siegfried hat sich als wahrer „Baumeister“ der Concordia“ höchste Verdienste erworben, zumal er seit 65 Jahren als aktiver Musiker mitwirkt und 28 Jahre lang als 1. Vorsitzender die Geschicke des Vereins lenkte. Seit 1995 ist er Ehrenvorsitzender. Der Beifall für ihn war umwerfend.

Eine ganze Reihe von besonderen Ehrennadeln und Urkunden wurden ebenfalls verliehenDie Ehrennadel in Bronze für 10-jähriges, aktives Musizieren erhielten Dominik Baumeister (Posaune) und Lena Hepp (Klarinette).

Die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit verdienten sich Julia Rude (Fahnenabordnung) und Tobias Schmid (Trompete). Fernerhin gab es Auszeichnungen für das Engagement in der Vereinsführung. Dafür gibt es vom Blasmusikverband Fördernadeln. Die Fördermedaille in Bronze (10 Jahre) hatte sich Daniel Schmid als Jugendleiter verdient und gar für 15-jähriges Engagement in der Vorstandschaft konnte Margit Spehn (Schriftführerin) die Fördernadel in Silber angesteckt werden. Reichlich Applaus ernteten zudem Jugendliche, die ihre Kurse mit Bravour bestanden haben, so Hanna Jeltsch (D1-Kurs), Caroline Kopf (D3), Kai Lemmle (D1), Beate Miller (D2), Elke Miller (D1), Linda Sigg (D2). Erstmals beim Jahreskonzert wirkten mit: Lucy Bohner (klarinette), Beate Miller (Klarinette) und Linda Sigg (Querflöte). Zum großartigen Gelingen des Jahreskonzerts haben auch sechs begabte Musizierende von befreundeten Vereinen des Stadtbereichs Bad Waldsee beigetragen. Das waren Pius Bucher (Posaune), Florian Heine (Schlagzeug), Joachim Kopf (Tenorhorn), Daniel Maucher (Schlagzeug),Anja Rebmann (Fagott) und Luisa Wolf (Horn).