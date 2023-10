Historische Bürgerwehr Waldburg rundet ihr Jubiläumsjahr ab

Die historische Bürgerwehr Waldburg veranstaltete anlässlich ihres 175-jährigen Jubiläums und dem Romulafest am 16. September einen Zapfstreich mit Ehrungen. Die Feierlichkeiten begannen am Nachmittag auf dem Schulhof, wo die Bürgerwehr stolz ihre Mitglieder für ihre langjährige Treue und ihren Einsatz ehrte. Mitglieder, die der Bürgerwehr seit 10, 20, 30, 40 und sogar 60 Jahren angehörten, wurden von Rittmeister Albert Steinerhausen von den Gelben Husaren aus Altshausen, Vorstand Ingo Heudorfer und Hauptmann Erhard Kiebele persönlich ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen waren nicht nur eine Anerkennung für die Hingabe und das Engagement dieser Mitglieder, sondern auch ein Tribut an die Tradition und Geschichte der Bürgerwehr Waldburg.

10 Jahre: Daniel Brucker, Marcello Di Fonzo, Christian Eggler, Martin Eggler, Werner Egger, Michael Hasner, Dietmar Hilebrand, Andreas Ibele, Alxander Kiebele, Denis Krüger, Daniel Locher, Alexander Moosmann, Robert Ozasek, Reinhard Schweins, Bernd Wagner, Dominik Wäscher, Rudi Wetzel, Stefan Ziesel, Martin Hämmerle, Gabriel Hämmerle, Lorenz Hämmerle, Lukas Hämmerle, Matthias Kibele, Judith Hämmerle, Julius Horn; 20 Jahre: Christoph Wegele; 30 Jahre: Norbert Burtscher; 40 Jahre: Herbert Kreh, Jürgen Linder; 60 Jahre: Alfred Heine.

Der Höhepunkt des Tages war zweifellos der abendliche Zapfenstreich, der vor der beeindruckenden Kulisse von der Waldburg stattfand. Die Historische Bürgerwehr Waldburg führte den Zapfenstreich mit Stolz durch, begleitet von den Fackelträgern des DRK und der Freiwilligen Feuerwehr Waldburg. Neben den Gastgebern aus Waldburg waren auch andere Bürgerwehren vertreten, darunter die Patenwehr aus Amtzell mit ihrem Spielmannszug und Grenadieren sowie der Grenadierzug der Bürgerwehr Niederwangen. Nach dem bewegenden Zapfenstreich versammelten sich die Gäste auf dem Schulhof zu einem gemütlichen Beisammensein. Hier konnten die Mitglieder und Gäste bei Speisen und Getränken die Ereignisse des Tages Revue passieren lassen und miteinander ins Gespräch kommen. Die Historische Bürgerwehr Waldburg kann mit Stolz auf ein gelungenes Jubiläumsjahr zurückblicken. Es war ein Tag voller Emotionen, Gemeinschaft und Erinnerungen, der die Verbundenheit der Menschen in Waldburg mit ihrer Geschichte und ihren Traditionen unterstrich.