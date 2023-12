HGV aus Südtirol zu Besuch in Ravensburg beim Dehoga

Seit 2019 gibt es freundschaftliche Verbindungen der Dehoga Kreisstelle Ravensburg nach Südtirol/Partschins. Nun durfte der HGV Südtirol Ravensburg kennenlernen.

Wir in Deutschland schauen schon immer mit einem etwa neidischem Auge nach Südtirol. Wird doch der Tourismus hier vollkommen anders von den Menschen wahrgenommen. Auch die Politik in Italien hilft dem Tourismus mit einem reduziertem Mehrwertsteuersatz.

Der Dehoga-Vorsitzende Max Haller nahm die Südtiroler mit auf eine kulinarische Stadtführung durch Ravensburg. Am nächsten Tag ging es dann beim Center Parc in Leutkirch informativ weiter.

Dass auch der Center Parc nicht genügend Mitarbeiter bekommt und manche Restaurants auf dem Betriebsgelände schließen muss, war für die Südtiroler eher unverständlich. Dort kommen noch genügend Mitarbeiter - hat in Italien die Gastronomie eben auch einen vollkommen anderen Stellenwert.

Christian Skrotzki führte den Besuch durch die Genussmanufaktur in Urlau und erläuterte die Konzeption. Ein Mittagessen gab es dann im Gasthof Stiefel in Wangen. Ein Traditionshaus das die Südtiroler begeisterte. Die Altstadt von Wangen wurde dann von Max Haller vorgestellt, bevor Oberbürgermeister Michael Lang die Delegation zu einer Tour durch das Landesgartenschaugelände einlud. Mit einer Gesamtinvestitionssumme von 320 Millionen Euro entsteht in Wangen ein vollkommen neues Stadtviertel mit einer sehr hohen Lebensqualität. Ein wunderbares Ausflugsziel für 2024 ist hier entstanden.

Abendessen gab es im Restaurant zum Schloss in Amtzell bei Familie Fischer. Natürlich durften die Südtiroler auch die wunderbar designten Zimmer im Boutique Hotel anschauen. Dann noch eine Tour durch die Ravensburger Nachtgastronomie.

Am Abreisetag besuchten die Südtiroler noch das Wahrzeichen Oberschwabens: Auf der Waldburg lud Maximilian Haller jun. zum Weißwurstfrühstück. Der neue Bewohner der Waldburg „Draco“ sorgte für schmunzeln. Ein „echter Drache“ der die Menschen auf der Waldburg zu den Raunächten begeistern soll.

Max Haller sen. lud zu einer Führung durch das Museum auf der Waldburg. Mehr als 30.000 Menschen kamen 2023 auf die Waldburg. Ganz oben auf der Aussichtsplattform warfen die Südtiroler bei Sonnenschein einen atemberaubenden Blick auf die Alpen. Mit diesem Ausblick im Herzen traten die Südtiroler den Heimweg an.