Die Fakultät Elektrotechnik und Informatik an der RWU hat ihre Absolventinnen und Absolventen feierlich verabschiedet. Insgesamt 94 Bachelor- und 50 Masterstudierende schlossen im vergangenen Sommersemester ihr Studium ab. Bei der Abschlussfeier bekamen die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisurkunden überreicht. Außerdem wurden Preise für herausragende Leistungen vergeben.

Rund 200 Gäste fanden sich am vergangenen Freitag an der Hochschule ein, um die Absolventinnen und Absolventen zu feiern. „Heute stehen Sie im Mittelpunkt“, betonte Bela Mutschler, Dekan der Fakultät Elektrotechnik und Informatik. „Sie können stolz auf sich sein und zuversichtlich dem jetzt beginnenden Berufsleben entgegenschauen. Mit Ihrem Abschluss an der RWU haben Sie einen entscheidenden Grundstein dafür gelegt“, beglückwünschte er die Absolventinnen und Absolventen seiner Fakultät.

Nicht nur die Urkunden wurden an diesem Abend übergeben. Es wurden außerdem einige Studierende für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. André Burkhart, Absolvent im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik, erhielt den doubleSlash Award der gleichnamigen Friedrichshafener IT-Firma.

Sarah Erath, Absolventin im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informatik, wurde mit dem enerquinn Award ausgezeichnet. Dieser wurde von Geschäftsführerin Heike Ewert übergeben, die die Relevanz von Frauen in MINT-Bereichen unterstrich.

Der Preis der Technischen Werke Schussental wurde an diesem Abend gleich zwei Mal verliehen: An Anja Konzept und Arne Hitz, beide Absolventen des Bachelorstudiengangs Elektromobilität und regenerative Energien. Der Preis der Verfassten Studierendenschaft ging an Anton Gres für sein überdurchschnittliches Engagement.

Musikalisch wurde die Feier von der Ravensburger Band Staying Outside begleitet.