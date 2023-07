Herzlich willkommen an unserer Schule!

Am Montag, 17. Juli, begann eine neue Generation Fünftklässler ihren Weg an unserer Schule. Nach der musikalischen Begrüßung durch die Bläserklasse 6 mit dem Stück „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven begrüßte Schulleiter Christof Lang und die jeweiligen Klassenlehrerinnen die noch freudig wirkenden Fünftklässler als auch ihre Eltern. Danach hatten die neuen Schülerinnen und Schüler Zeit, sich und ihr neues Klassenzimmer kennenzulernen. Währenddessen stellte Schulleiter Lang und Konrektorin Claudia Kösler den Eltern das Schulleben vor beispielsweise die Unterrichts– und Schultags–Struktur als auch das Ganztagesprogramm. Nach circa einer Stunde war die Veranstaltung beendet und die Schülerinnen und Schüler machten ihr erstes gemeinsames Gruppenbild.

Die Schule am Schlosspark wünscht allen neuen Fünftklässlern schöne Sommerferien, einen guten Schulstart im September. Wir freuen uns auf euch!