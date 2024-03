Herren zwei vergeben zuhause wiederholt wertvolle Punkte

Nachdem Berg in der Hinrunde treffsicher und mit Siegesserie auftrumpfen konnte, so sieht es in der Rückrunde gerade anders rum aus.

Viele individuellen Fehler sorgen dafür, dass der SKC zuletzt drei Spiele in Folge verloren hat. In der Startpaarung kam dieses mal Manuel Erens so gar nicht in sein Spiel, bereits nach wenigen Wurf wurde er ausgewechselt. Stephan Hartwig konnte das Ergebnis mit 535/1 noch retten. Walter Kellermann musste sich mit 479/0 geschlagen geben. In der Mittelpaarung konnte Peter Dietenberger 521/0 und David Staudacher 486/0 nicht punkten. Auch die Schlusspaarung ging an die Gäste. Hier konnten sowohl Michael Fischer 514/0 als auch Wolfgang Thoma 482/0 nicht die entscheidenden Kegel treffen und unterlagen ihren Gegnern. Am näcnsten Spieltag kommt es zum Derby gegen Baienfurt, hier will der SKC wieder zurück in die Erfolgsspur kommen.