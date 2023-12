Herren II sichern sich Heimsieg

Kürzlich an einem frühen Samstagmorgen konnte die Partie trotz Schneechaos pünktlich beginnen. Für Peter Dietenberger 487/1 lief in der Startpaarung nicht alles wie erhofft, dennoch freute er sich über seinen Punkt. Stephan Hartwig konnte mit 559/1 Holz seinen Gegner klar hinter sich lassen. In der Mittelpaarung dieses Kegelwettkampfes konnte David Staudacher mit 480/1 seinen Punkt sichern und auch Wolfgang Thoma überzeugte abermals mit guten 543/1. In der Schlusspaarung konnte Berg locker aufspielen. Thomas Ibele erzielte mit 550/1 Holz ebenfalls ein gutes Spiel. Ralf Erens kam zunächst gut in die Partie, überließ dann dem jungen Luca Brandt die Bahn, sodass dieser seine ersten Wettkampferfahrungen bei den Herren sammeln konnte. Auch wenn es am Ende nicht für den Mannschaftspunkt gereicht hat, ist Brandt froh über diese ersten Minuten für Berg kegeln zu dürfen.

