Herren eins vom SKC tanken Selbstvertrauen

In einem spannenden Match ging es hin und her - am Ende konnte Berg auf heimischen Bahnen den Sieg sichern und sich nochmals an das Spitzentrio ran tasten. In der Startpaarung unterlag Daniel Erens mit 534/0 seinem Gegner.

Thomas Ibele sicherte mit 553/1 recht deutlich den Punkt. Die Mittelpaarung ging dann klar an die Kegler vom SKC. Hans Peter Saile konnte mit 565/1 punkten und auch Marcus-Michael Hartwig überzeugte mit Tagesbestleistung (584/1). Pascal Schmidt reichten gute 560/0 Holz am Ende nicht für seinen Punkt und auch Walter Hecht 477/0 musste sich geschlagen geben. Dank des besseren Gesamtergebnisses sicherte der SKC diesen Sieg und kann nun nächste Woche im Spitzenspiel gegen Baienfurt sogar nochmals bis auf Platz Zwei der Liga vorrücken. Sollte es zu einem Sieg im Derby kommen, so wird die Entscheidung im Meisterschaftsrennen nochmals vertagt.