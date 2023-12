Herren der SGA TT gehen mit einem Sieg in die Winterpause

In einem dramatischen Vergleich gewann die erste Mannschaft der SGA das wohl bis dato wichtigste Spiel der laufenden Saison knapp mit 9:7. Die Männer der SGA kamen gut in die Begegnung gegen den Tabellennachbarn aus Gärtringen und gewannen zwei der Doppelpartien. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch ohne, dass sich eine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen konnte. Beim Stand von 5:7 schien das große Ziel Klassenerhalt in immer weitere Ferne zu rücken. Musste heute doch unbedingt ein Sieg her, um nicht den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu verlieren. Doch die Jungs der ersten Mannschaft mobilisierten noch einmal alle Kräfte und gewannen die restlichen Partien inklusive des Entscheidungsdoppels.

Das Aushängeschild der SGA Tischtennis beendet die Hinrunde in der Verbandsliga auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt allerdings nur einen Punkt. Ein Abstand, welcher mit der gezeigten Moral jederzeit aufzuholen ist.