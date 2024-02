Herren der SGA entscheiden Tischtenniskrimi für sich

In einem wahren Tischtenniskrimi setze sich die erste Mannschaft der SGA gegen die Gäste aus Rottenburg durch. Bereits nach den Doppelpartien war klar, dass Spielern und Publikum ein spannender Samstagabend bevorsteht. Keinem der Kontrahenten gelang es sich entscheidend abzusetzen. Viele der Matches wurden erst im fünften Satz entschieden. Dabei konnten sich die Männer um Lukas Wahlbrink auf die stimmungsvolle Unterstützung durch die zahlreichen Zuschauer verlassen. Rhythmisches Klatschen und verbale Aufmunterungen halfen den SGA Spielern dabei an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Nach dem 8:7 durch Marius Müller kam es zum ultimativen Showdown. In einem hochspannenden Entscheidungsdoppel trafen Nico Arnegger und Jannick Schmid auf Peter Fischer und Markus Leske. Auch diese Partie ging über den fünften Satz und stand permanent auf Messers Schneide. Jubel brandete auf, als das Aulendorfer Spitzendoppel schließlich seinen ersten Matchball verwandelte. Dank des wichtigen Sieges, gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten, rangiert das Aushängeschild der SGA-Tischtennis nun auf dem Relegationsplatz der Verbandsliga Süd und hat den Klassenerhalt in eigener Hand.

