Herren 2 vergeben zuhause wertvolle Punkte

Am frühen Samstagmorgen wollten die Kegler der Zweiten aus Berg zurück in die Erfolgsspur. Doch die junge und sehr „hungrige“ Mannschaft der Sportfreunde aus Friedrichshafen hatten an diesem Tag etwas gegen diesen Plan. Wolfgang Thoma konnte zu Beginn mit 538/0 nicht punkten und auch David Staudacher 469/0 musste sich geschlagen geben. Peter Dietenberger musste sein Spiel abbrechen. Für ihn sprang Ralf Erens ein. Gemeinsam kamen sie noch auf 468/0 Holz. Walter Kellermann sicherte mit 526/1 den ersten Punkt für Berg. Mit deutlichem Rückstand ging es in die letzte Paarung hier konnte Stephan Hartwig 514/1 und Manuel Erens 546/1 den Rückstand noch verkürzen, jedoch kam diese Aufholjagd zu spät und Berg unterlag am Ende verdient und auch recht deutlich gegen die Sportfreunde aus Friedrichshafen.

