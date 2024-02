Herren 2 vergeben Spiel in Wurzach

Am Sonntagnachmittag war die zweite vom SKC zu Gast in Wurzach. Gegen eine sehr kompakt spielende Mannschaft konnten die Berger nicht mithalten und verloren am Ende recht deutlich. In der Starpaarung unterlag Michael Fischer mit guten 507/0 seinem Gegner. Auch Walter Kellermann reichten seine 489/0 nicht für den Punkt. In der zweiten Paarung dieser Kegelparty gelang Manuel Erens mit 168/1 Holz im ersten Satz ein Traumstart. Letztlich konnte er diese Leistungen nicht bis zum Schluss bestätigen, freute sich aber dennoch über sehr gute 557/1 Holz.

Stephan Hartwig sollte an diesem Tag zum zweiten Einsatz am Wochenende kommen, musste dann aber im Warmspielen aufgeben. Für ihn sprang David Staudacher ein, welcher mit 512 Holz neue persönliche Bestleistung erzielte. Berg lag weiterhin deutlich zurück und konnte auch in der Schlusspaarung das Spiel nicht mehr drehen. Peter Dietenberger unterlag mit 541/0 seinem Gegner welcher mit 612/1 Tagesbestleistung erzielte. Wolfgang Thoma kam an diesem Tag nicht über 497/0 hinaus und musste sich ebenfalls geschlagen geben.