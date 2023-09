Herren 2 unterliegen in Wurzach

Neu in diesem Jahr ist, dass in der Bezirksliga auch gemischte Mannschaften antreten dürfen. Berg und auch Wurzach sind in diesem Spiel rein männlich gestartet. In der Startpaarung kam Walter Kellermann zunächst gut ins Spiel musste sich am Ende aber trotz guter 521/0 geschlagen geben. Manuel Erens unterlag indessen mit mäßen 489/0 recht deutlich. In der Mittelpaarung sicherte sich Peter Dietenberger mit 506/1 den Punkt mit einem Holz Vorsprung.

Thomas Ibele erzielte mit 601/1 Tagesbestleistung und zeigte abermals, was in ihm steckt. Berg konnte den Rückstand deutlich reduzieren, jedoch waren es weiterhin rund 60 Holz die es aufzuholen galt. Zunächst sah es auch so aus, als würde das gelingen. Doch dann schlug das Verletzungspech zu und brachte den SKC aus dem Spielfluss. Stephan Hartwig musste sich auswechseln lassen, für ihn sprang Ralf Erens ein. Trotz guter Aufholjagt reichten die 506/0 am Ende nicht für den Punkt. Wolfgang Thoma war bis zur Spielunterbrechung auf „600er-Kurs“, kam dann aber nicht mehr in sein Spiel und musste dies mit 536/1 beenden.