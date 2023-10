Herren 2 unterliegen in Friedrichshafen

Das bisher mit Abstand schwierigste Spiel für die Herren II aus Berg. Nach einer erneuten Umstellung der Mannschaft wollte an diesem Tag nichts so wirklich gelingen. Walter Hecht spielte mit 498/0 unter seinen Möglichkeiten und auch Manuel Erens konnte mit 500/0 keinen Punkt sichern. Peter Dietenberger fand an diesem Tag nicht in sein Spiel, während Wolfgang Thoma mit 546/1 Tagesbestleistung erzielte. Walter Kellermann unterlag mit 479/0 ebenfalls seinem Gegner und solide 523/0 von Stephan Hartwig sollten an diesem Tag auch nicht für den Punkt reichen. Foto: Sandra Binder/SKC Berg

