Herren 2 unterliegen im Kegel-Derby gegen Baienfurt

In einem spannenden Spiel verpassten die Berger, einen verdienten Sieg zu erzielen. Am Ende nehmen die Gäste die Punkte mit, da diese geschlossener aufgetreten sind. In der Startpaarung kam Manuel Erens 498/0 nicht zurecht und vergab die Chance auf seinen Punkt. Georg Buß hingegen zeigte sich treffsicher und erzielte mit 600/1 neben der Tagesbestleistung auch neue persönliche Bestleistung. Mit deutlichem Vorsprung ging es in die Mittelpaarung. Hier unterlag Walter Kellermann mit 477/0 seiner Gegnerin und auch Peter Dietenberger 531/0 unterlag. Nun musste in der Schlusspaarung mindestens ein Punkt her, damit wenigstens etwas Zählbares stehen bleibt. Wolfgang Thoma 493/0 konnte nicht punkten und auch gute 539/0 von Stephan Hartwig sollten nicht reichen, um zumindest ein Unentschieden über die Zeit zu bringen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.