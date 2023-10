Herren 2 überzeugen in der 1. Bezirksliga

Nach der bitteren Niederlage im letzten Spiel in Friedrichshafen zeigte sich der SKC Berg an diesem Tag mit einer sehr guten Mannschaftsleistung zurück in der Erfolgsspur. In der Startpaarung musste sich Peter Dietenberger mit 533/0 um nur wenige Holz geschlagen geben. Pascal Schmidt zeigte sich mit 557/1 sehr treffsicher. Zusammen spielten sie über 100 Holz Vorsprung heraus. Dieser sollte bis zum Schluss noch halten. In der zweiten Paarung kam Manuel Erens zunächst gut ins Spiel und konnte mit 523/1 seinen Punkt über die Zeit bringen. Walter Kellermann verpasste es, den dritten Satz für sich zu entscheiden und musste sich mit 481/0 um 9 Holz geschlagen geben. Zwar hatte der SKC weiterhin einen großen Vorsprung, doch der Sieg war noch nicht gesichert. Wolfgang Thoma erzielte solide 523/0 Holz, musste sich aber geschlagen geben. Stephan Hartwig hielt seinen Gegner hinter sich und steigerte sich zum Spielende nochmals. Mit 581/1 Holz sicherte er sich nicht nur die Tagesbestleistung, sondern sicherte somit auch den am Ende verdienten Sieg für den SKC.

