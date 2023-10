Herren 2 treffsicher zuhause

Mit einer konstanten Mannschaftsleistung gelang es Berg gegen gut spielende Gäste aus Bad Wurzach mitzuhalten und am Ende das Spiel dann doch auch verdient für sich zu entscheiden. In der Startpaarung tat sich Manuel Erens zunächst schwer und musste seinen Gegner ziehen lassen. Am Ende reichten seine 527/0 nicht für den Punkt. Thomas Ibele überzeugte erneut mit Tagesbestleistung und hielt den SKC mit 559/1 im Spiel. Peter Dietenberger konnte in der Mittelpaarung seinen Punkt mit 531/1 sichern. Auch Wolfgang Thoma hielt mit 548/1 seinen Gegner hinter sich. Mit nun doch deutlichem Vorsprung ging es in die letzte Paarung. Hier kam Wurzach nochmals kurzzeitig bis auf rund 50 Holz an Berg ran, doch der Vorsprung vom Berg sollte bis zur letzten Kugel reichen. Stephan Hartwig unterlag trotz des besseren Ergebnissen mit 537/0 nach Sätzen und auch Walter Kellermann konnte mit 513/0 seinen Punkt nicht sichern. Am Ende bleibt die Freude über einen weiteren Sieg Zuhause.

