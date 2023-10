Herren 2 siegen deutlich in Aulendorf

Abermals mit einer neuen Mannschaftszusammenstellung trat der SKC Berg in Aulendorf an. In der Startpaarung musste sich Ralf Erens mit 498/0 geschlagen geben. Walter Kellermann gelang mit 553/1 ein gutes Spiel. In der Mittelpaarung kämpfte sich David Staudacher auf gute 499/1. Manuel Erens kam hingegen nicht zurecht und musste sein Spiel letztlich mit 506/1 beenden. In der Schlusspaarung trumpften die Berger auf. Wolfgang Thoma 548/1 und Stephan Hartwig 569/1 ließen nichts mehr anbrennen und sicherten den zweiten Sieg in Folge. Foto: SKC Berg / Sandra Binder

