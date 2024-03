Herren 2 gehen im Derby deutlich unter

Im zweiten Derby an diesem Spieltag sollte es ähnlich gut laufen wie zuvor bei der Herren 1 aus Berger Sicht. Doch die Gastgeber hatten hier etwas dagegen und spielten von Beginn an eine Spur besser und waren am Ende die verdienten Sieger dieses Derby. Manuel Erens 462/0 gab bereits in der Startpaar viele Holz ab und auch Peter Dietenberger konnte mit 517/0 nicht punkten. In der zweiten Paarung startete Ralf Erens nach längere Pause wieder. Gemeinsam mit Wolfgang Thoma (eingewechselt im vierten Satz) spielten sie mit 521/0 Tagesbestleistung. David Staudacher konnte mit 475/0 seinen Punkt nicht sichern. In der Schlusspaarung war es dem SKC dann auch nicht mehr gegönnt das Ergebnis zu korrigieren. Michael Fischer 479/0 und Walter Kellermann 507/0 unterlagen ihren Gegnern an diesem Tag recht deutlich.

