Herren 1 vergeben Sieg auf heimischen Bahnen

Eine bitte Niederlage musste die Berger auf eigenen Bahnen einstecken. Im Duell um die Meisterschaft im Spotkegeln der Regionalliga OZ vergab der SKC die erste Chance sich abzusetzen und ist nun Punktgleich mit zwei weiteren Teams. In der Startpaarung zeigte sich Marcus-Michael Hartwig mit 612/1 sehr treffsicher und erzielte Tagesbestleistung. Georg Buß erzielte mit 544/0 ein gutes Ergebnis, musste sich aber am Ende geschlagen geben. In der Mittelpaarung unterlagen Hans Peter Saile 516/0 und auch Walter Hecht 530/0 ihren Gegnern. Noch war das Spiel ausgeglichen, doch Egelfingen zeigte Biss und ließ nicht nach. Daniel Erens gelang mit 537/1 der Punkt, währen Pascal Schmidt sich mit 527/0 geschlagen geben musste. Nun heißt es für die folgende Spiele umso mehr zu punkten um den Traum der Meisterschaft endlich wieder wahr werden zu lassen.

