Herren 1 unterliegt in Aulendorf

Wenig zu holen gab es für die Herren vom SKC Berg. Gegen personell stark aufgerüstet Gastgeber blieb am Ende nur das Nachsehen. Daniel Erens unterlag in der Startpaarung trotz starken 561/0 seinem Gegner (Loius Schägler der mit 630/1 an diesem Tag nicht zu schlagen war). Georg Buß gelang mit 532/1 der Punkt. Im Mittelpaar konnte Marcus-Michael Hartwig 566/1 seinen Punkt für sich erzielen. Hans Peter Saile unterlag mit 548/0 zum Teil recht knapp. Im Schlusspaar durfte Wolfgang Thoma 518/0 gegen den Ex-Mannschaftskollegen Pascal Hartwig 557/1 antreten. Walter Hecht unterlag mit 532/0.

