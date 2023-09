Herren 1 unterliegen im Bezirkspokal

Nach zuletzt sehr guten Einzelergebnissen in der Vorbereitung sollte gegen Mietingen der Einzug in die zweite Pokalrunde erzielt werden. Doch an diesem Tag war das Glück nicht ganz auf der Seite des SKC. Georg Buß gelang mit 548/1 ein guter Start in das Spiel, doch Peter Dietenberger musste sich mit 461/0 deutlich geschlagen geben. Mit leichtem Rückstand ging es in die zweite Paarung. Hier fehlte Daniel Erens am Ende nur ein Holz für den Punkt. Letztlich reichten seine 546 Holz nur für einen halben Mannschaftspunkt. Marcus–Michael Hartwig konnte seine Leistungen ebenfalls nicht vollständig abrufen und musste sich mit 518/0 geschlagen geben. Für die letzte Paarung war noch alles möglich. Doch auch hier wollten die Kegel nicht so fallen, wie es sich der SKC vorgestellt hat. Walter Hecht unterlag mit 501/0 ebenfalls recht deutlich und auch der Mannschaftspunkt von Hans Peter Saile mit 495/1 konnte die Niederlage nicht verhindern. Am Ende spielte Mietingen an diesem Tag den Heimvorteil besser aus und Berg scheidet damit frühzeitig aus dem Pokal aus.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.