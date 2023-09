Herren 1 überzeugen in Wurzach

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zum Pokalspiel zeigte sich die Herren 1 aus Berg. Gegen eine sehr heimstarke Mannschaft konnte der SKC mithalten und das Spiel am Ende deutlich für sich entscheiden. In der Startpaarung konnte Georg Buß mit 543/1 sicher punkten. Daniel Erens unterlag mit 556/0 nach Sätzen seinem Gegner. Auch Marcus-Michael Hartwig 553/0 musste sich denkbar knapp geschlagen geben. Hans Peter Saile hingegen sicherte mit 560/1 seinen Punkt mit zwei Holz Vorsprung. Walter Hecht sicherte sich mit 548/1 den Punkt in der Schlusspaarung und Pascal Schmidt erzielte mit sehr starken 591/1 neue Bestleistung im Trikot des SKC. Mit diesem sicheren Auftreten zeigte der SKC wo, er dieses Jahr hin will und kann bereits in 14 Tagen erneut in die Vollen gehen und an diese guten Leistungen anknüpfen.

