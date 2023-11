Herren 1 sichern sich die Tabellenspitze

Im Spitzenspiel der Regionalliga traf Berg auf den Tabellenführer aus Biberach. Dieser hatten zuletzt mit starken Leistungen überzeugt und Berg zeigte in den letzten Partien teilweise Nerven. Doch an diesem Tag gelang dem SKC ein sicherer Sieg gegen die TG. In der Startpaarung sicherte Daniel Erens mit 552/1 den Punkt und auch Thomas Ibele behielt mit seinen 525/1 die Nase vorne. Georg Buß erzielte im Mittelpaar mit 563/1 Tagesbestleistung, während Marcus-Michael Hartwig mit 529/0 das Nachsehen hatte. Mit deutlichem Vorsprung und 3:1 Punkten ging es in die Schlussphase des Spiels. Hier sicherte Pascal Schmidt 534/1 und Walter Hecht 555/1 jeweils den Punkt. Durch diesen klaren Sieg steht der SKC nun punktgleich auf Rang 1 und ist dank des besseren Punkteverhältnisses leicht im Vorteil. Von nun an ist der SKC der Gejagte für die nächsten Spiele.

