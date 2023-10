Herren 1 erzielen wichtigen Auswärtssieg

Mit einem Arbeitssieg kämpfte sich der SKC Berg aus einer ungewohnten Talfahrt heraus. Nachdem man zwei Spiele in Folge verloren hatte, standen die Oberschwaben im unteren Bereich der Tabelle. Mit diesem Sieg konnte die Lücke nach oben zumindest ein wenig geschlossen werden. Walter Hecht 556/1 startete gut in das Spiel. Georg Buß sprang kurzfristig ein und konnte sein Spiel mit 518/0 beenden. In der Mittelpaarung konnte Marcus-Michael Hartwig mit 490/0 seinen Punkt nicht sichern. Daniel Erens zeigte sich mit 570/1 erneut sehr treffsicher und hielt Berg dadurch im Spiel. Für die Schlusspaarung war nun nochmals Spannung geboten. Hans Peter Saile unterlag mit 522/0 seinem Gegner nur um wenige Holz, während Thomas Ibele mit 573/1 erneut Tagesbestleistung erzielte und den wichtigen Sieg für Berg dadurch sicherte.

