Herren 1 erzielen weiteren Sieg

In einem teilweise sehr umkämpften Spiel gelang der Herren 1 von Berg letztlich ein verdienter Auswärtssieg in Balingen. In der Startpaarung setzte sich Daniel Erens mit 543/1 durch. Marcus-Michael Hartwig hatte mit 486/0 das Nachsehen. In der Mittelpaarung erzielte Thomas Ibele mit 549/1 einen sicheren Punkt, während Georg Buß sich mit 488/0 knapp geschlagen geben musste. In Summe lag Berg nun 7 Holz vorne und hatte das Spiel somit gedreht. Noch war alles offen. Der SKC behielt jedoch die Nerven und Walter Hecht 547/1 sowie Hans Peter Saile (Foto) 566/1 sicherten die Punkte und somit den Sieg. Foto: SKC Berg

