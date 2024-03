Herren 1 erzielen Derbysieg im Sportkegeln

Im Derby gegen Baienfurt war bereits vor dem Spiel viel Emotionen im Spiel. Berg musste die Mannschaft sehr kurzfristig umstellen und konnte nicht auf alle Stammspieler zugreifen und die Gastgeber hatten den ersten Matchball in Sachen Meisterschaft in der Hand. Daniel Erens kam gut in sein Spiel und sicherte mit 513/1 den Punkt. Thomas Ibele kämpfte sich auf 525/0,5 und teilte sich mit seinem Gegner den Punkt. Mit leichtem Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Hier überzeugte Marcus-Michael erneut mit 548/1 und auch Hans Peter Saile 520/1 sicherte seinen Punkt. Mit 72 Holz Vorsprung ging es nun in die letzte Paarung. Pascal Schmidt zeigte mit 569/1 Tagebestleistung und sicherte somit den Sieg für die Berger Kegler. Wolfgang Thoma erzielte mit 527/0 ebenfalls ein gutes Ergebnis auf den an diesem Tag nicht einfach zu spielenden Kegelbahnen. Dem SKC ist es gelungen den Rückstand auf Platz 2 in der Tabelle zu verkürzen und kann daher in den nächsten Spielen mit breiter Brust antreten.

